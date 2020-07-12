Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели

Дорогу на Шерегеш отремонтируют в 2021 году Дорогу Кузедеево — Таштагол отремонтируют к началу зимнего сезона 2021 — 2022. Она — часть...

Повышение оплаты за ЖКУ на 15% утвердили в Кемерове В Кемерове утверждено повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги на 15%. Подорожание...

В Кузбассе число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 13 В Кемеровской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом. Об этом 10 июля...