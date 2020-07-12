Режим повышенной готовности продлен в Кузбассе еще на две недели

Сергей Цивилёв продлил режим повышенной готовности дл 27 июля.
Масочный режим и другие ограничительные меры будут соблюдаться почти до конца месяца. При этом режим «Повышенная готовность» не распространяется на случаи выезда за пределы региона воздушным транспортом из аэропортов Кемерово и Новокузнецка в аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя, Сочи.
12/07/2020
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