Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе до 28 июня

За сутки в Кузбассе появилось 59 новых заболевших коронавирусом Оперативный штаб Кузбасса сообщил о ситуации с коронавирусом на утро 20 июня. Стало известно, что...

В Кузбассе за сутки выявили 58 случаев коронавируса Заражение коронавирусом за последние сутки выявили еще у 58 жителей Кузбасса, сообщил губернатор...

В Кузбассе выявили 61 новый случай коронавируса В Кемеровской области за последние сутки зарегистрирован 61 случай коронавируса, следует из...