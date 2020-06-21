Режим повышенной готовности продлили в Кузбассе до 28 июня

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Губернатор Сергей Цивилёв продлил в Кузбассе режим повышенной готовности до 28 июня. В связи с этим в регионе сохраняются масочный режим и социальная дистанция, а также ограничение на въезд в регион (все жители Кемеровской области и гости, прибывшие из других регионов страны любым видом транспорта, отправяься на обязательную 14-дневную изоляцию в обсерватор или по месту жительства).
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