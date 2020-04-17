Режим самоизоляции в Кузбассе продлевается до 26 апреля включительно

Сергей Цивилёв продлил режим самоизоляции в Кузбассе до 26 апреля включительно.



В своем выступлении губернатор подчеркнул, что Кузбасс выиграл время, сегодня регион гораздо лучше готов к борьбе с коронавирусом, чем месяц назад. Есть достаточное количество коек, аппаратов ИВЛ, врачи готовы работать круглосуточно, чтобы сохранить здоровье кузбассовцев.



Тесты на новую инфекцию проводят уже четыре лаборатории. Кузбасские заводы активно выпускают клапаны для аппаратов ИВЛ, антисептики, костюмы индивидуальной защиты для врачей.



Временно закрыты для посещения все парки, скверы и детские площадки. Это решение вызвано тем, что с приходом теплой погоды зеленые зоны стали местами массового скопления людей.



Почти все случаи болезни завозные: все пациенты заразились за пределами Кузбасса или непосредственно от носителей, которые привезли инфекцию в регион. Поэтому вводится временный запрет на поездки за пределы Кузбасса по личным нуждам.

Все, прибывшие в Кузбасс любым видом транспорта из любого региона, обязаны провести четырнадцать дней в обсерваторе. Жители Кузбасса, которые возвращаются в регион, должны будут находиться на самоизоляции.



Массовые религиозные обряды и церемонии временно приостановлены. Пасхальная служба пройдет в режиме онлайн. Патриарх Кирилл порекомендовал духовенству призывать прихожан к молитве дома.