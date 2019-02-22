Резкий поворот и косогор: водители-энергетики впервые прошли обучение экстремальному вождению на «ледовом треке»

В целях повышения безопасности дорожного движения и эффективности работы по охране труда в филиале «МРСК Сибири» - (входит в группу компаний «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» водители-энергетики прошли курсы контраварийного вождения на автодроме Кемеровской объединенной технической школы ДОСААФ.

20 приемов руления, более 200 элементов торможения и 26 способов управления педалью газа – этому не учат рядовых водителей в автошколе. Экстремальный стиль вождения, да еще и в гололёд – удел настоящих профессионалов.

Опытные водители утверждают, что в стандартных условиях дорожного трафика шофер использует не более 30 % возможностей своего автомобиля. Контраварийное вождение помогает профессионалу «выжать» из мотора порядка 50 % его потенциала. Для водителей-энергетиков это чрезвычайно важно, ведь от него зависит, насколько быстро и безопасно бригада будет доставлена до места проведения работ. Зачастую до удаленных участков приходится добираться буквально по бездорожью, в любую погоду и время суток. Поэтому для водителей филиала был организован курс повышения квалификации в условиях сибирской зимы, который включал в себя обучение по двум направлениям: теория контраварийного вождения и активная безопасность при экстремальном управлении автомобилем на автодроме.

Водитель Беловского района электрических сетей Пётр Григорьевич Королёв за рулём 40 лет, больше половины из них проколесил вдоль линий электропередачи. «Мой рабочий день начинается и заканчивается в кабине УАЗика, - рассказывает водитель. – Свою бригаду я должен оперативно и безопасно довести до предполагаемого участка повреждения ЛЭП. Концентрация внимания и ответственность за людей возрастает в разы, когда понимаешь, что на обнаружение и ликвидацию технологического нарушения электромонтёры должны потратить не больше двух часов. Безусловно, опыт вождения приходит с годами. Но в любой профессии есть такие моменты, которые нужно повторять несколько раз, чтобы ещё лучше «набить руку». Навыками управления автомобилем в экстремальных условиях должен владеть каждый водитель, а профессионал, который возит оперативно-выездную бригаду, обязан владеть этой техникой в совершенстве».

После прохождения первого этапа, теоретического тестирования, водители закрепили полученные навыки уже за рулем на «ледовом треке», практикуясь в безопасном прохождении поворотов, скоростном маневрировании, парковке, разгоне, торможении, объезде препятствия, а также в экстремальном режиме движения.

Каждый из водителей-энергетиков, прошедших двухнедельный курс обучения, получил свидетельство о повышении квалификации, а самое главное – уверенность на непредсказуемых сибирских трассах.