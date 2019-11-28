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Результат экомарафона в Калтане – более двух тонн макулатуры

Подведены итоги экологической акции «Переработка «Сдай макулатуру - спаси дерево!», которая проходила в Калтанском городском округе в период с 1 по 20 ноября. Целью акции было привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов.

Рекордное количество бумаги для переработки собрал коллектив школы № 30. Ребята и педагоги постарались на славу, особенно 1г, 2г, 2б, 9г и 11а классы. Результат школы составил 1240 кг. Побить этот рекорд другие образовательные организации округа не смогли, даже совместными усилиями. Несмотря на созданный в доме детского творчества общий пункт приема макулатуры, которым воспользовались школы №1, 2, 18, детские сады №2, 11, 24, 38 и, конечно, сам ДДТ, их общий результат составил лишь 980 кг. Правда, надо отдать должное, они тоже очень старались. Школа № 2 собрала 280 кг, ДДТ- 224 кг, детский сад №2 «Радуга» - 126 кг, школа № 1 – 107 кг, у остальных учреждений результаты намного меньше.

Вся макулатура расфасована в соответствии с требованиями организаторов акции, взвешена и передана на дальнейшую переработку.

Общество
Калтан
kuzbassnews.ru
28/11/2019
Общество
Калтан
Новости Кузбасса

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