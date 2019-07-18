Результаты контрольно-надзорной деятельности в государственных и муниципальных учреждениях

За 1 полугодие 2019 года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на территории Кемеровской области было проведено 29 плановых проверок в отношении учреждений образования, здравоохранения и учреждений исполнения наказаний на предмет соблюдения норм действующего законодательства в области качества и безопасности крупы, закупаемой на государственные нужды.

В ходе проверок отобрано 32 пробы крупы для определения качества и безопасности согласно нормативным документам. В результате исследований 8 проб признаны несоответствующими требованиям ГОСТ по таким показателям, как «доброкачественное ядро», «мучка», сорная примес ь», «испорченные семена», нешелушеные семена», «запах», «минеральная примесь»; 3 пробы крупы не соответствуют требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям «зараженность вредителями хлебных запасов» и «загрязненность вредителями хлебных запасов». Обнаружен вредитель хлебных запасов — мельничная огневка в стадии личинки и имаго. Все несоответствующие крупы были изъяты из оборота и уничтожены, утилизированы либо возвращены поставщику.

В ходе проверок выявлены нарушения по маркировке, при которых информация о продукции становится неполной из-за отсутствия сорта, номера крупы, подлинного изготовителя на маркировке. Кроме того, выявлена продукция с истекшим сроком годности - хлопья овсяные «Геркулес» в количестве 9,5 кг.

По итогам проверок составлено 29 актов, 22 протокола об административном правонарушении по ст. 7.18 КоАП РФ за нарушение правил хранения и закупки, выдано для устранения нарушений 15 предписаний, из которых 11 исполнены в полном объеме. Вынесено 20 постановлений о наложении административного наказания в виде штрафа на сумму 8,0 тыс. рублей и 12 предупреждений.