В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» кемеровскими сотрудниками Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу за 2022 год проанализировано более 3950 эВСД.

За допущенные нарушения при работе в ФГИС «Меркурий» за 2022 год: выдано 79 предостережений оформленных с нарушениями ветсанправил; заблокированы учётные записи у 125 уполномоченных лиц сроком от 10 до 180 дней; привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ за нарушения ветеринарного законодательства РФ 4 уполномоченных лица; за оформление производственных сертификатов на молочную продукцию без указания сырья аннулированы учётные записи 17 уполномоченных лиц.

Кроме того по результатам мониторинга уполномоченным лицам хозяйствующих субъектов направлено 1005 предупреждающих письма, аннулировано 42 дублирующие площадки.

Посредством ФГИС компонента «Меркурий» в 2022 году проведён анализ эВСД оформленных в адрес 250 социальных учреждениях области, из их выявлено 122 нарушения.

Основные нарушения, допускаемые при оформлении эВСД пользователями ФГИС «Меркурий»: отсутствие гашения ЭВСД по месту назначения или «преждевременное гашение», нарушение прослеживаемости (сертификация продукции без входящего ВСД), производство готовой продукции из нелогичного объема сырья, оборот товаров с использованием фантомных площадок, продление сроков годности продукции путем транзакции «переработка/производство» и т.д.

Для того, чтобы предотвратить нарушения в системе ФГИС «Меркурий» и избежать блокировку или аннулирование учётной записи аттестованным специалистам, ветеринарным врачам, уполномоченным лицам предприятий, необходимо более тщательно вносить данные при оформлении эВСД: обращать внимание на даты и сроки годности; правильно оформлять производственные сертификаты, использовать транзакцию «Инвертаризация» только в целях ведения складского хозяйства, а не с целью безосновательного увеличения подконтрольной продукции и других нелогичных манипуляций.

Вся необходимая информация для работы пользователей в системе ФГИС «Меркурий» находится на официальном сайте Россельхознадзора. Также на сайте размещены все законодательные акты, которые регламентируют работу всех федеральных информационных систем.

Работа Управлением Россельхознадзора по мониторингу ФГИС «Меркурий» продолжается.