Новости Кузбасса

В целях усиления ответственности производителейподнадзорной государственной ветеринарной службе продукции животного происхождения, в рамках государственного задания от 29.12.2018 № 081-00014-19-00, в июне текущего года должностными лицами отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области отобраны пробыпродукции местных производителей и направлены для проведения лабораторных исследований ФГБУ «Кемеровская МВЛ». Так была отобрана проба от партии полуфабриката мясосодержащего, категории Б, замороженного, котлеты «Семейные», по результатам исследований которых установлено, что в состав фарша котлет включено мясо птицы не заявленное в составе на маркировке производителем, что является нарушением норм ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». По факту выявленного нарушения производитель был привлечен к административной ответственности на основании ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.