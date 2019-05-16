Результаты перевода средств пенсионных накоплений по заявлениям о досрочной смене страховщика, поданным в 2018 году, можно узнать онлайн

Информация о переводе будущей накопительной пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) либо возврате в ПФР по итогам кампании 2018 года уже отражена на лицевых счетах граждан. Убедиться, что средства пенсионных накоплений действительно переведены новому страховщику, а также узнать, не было ли неправомерного перевода, можно онлайн. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Уточнить, где формируются пенсионные накопления – в Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном фонде, можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Для входа в «Личный кабинет» нужно иметь регистрацию на портале Госуслуг.

В «Личном кабинете» на сайте ПФР в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений». Данную информацию можно также проверить, запросив «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» на портале Госуслуг либо получить лично в клиентских службах Пенсионного фонда или многофункциональных центрах.

Там же в извещении будет отражена информация об удержании инвестиционного дохода в том случае, если гражданин в 2018 году подал «Заявление о досрочном переходе из ПФР в НПФ» (заявление о смене страховщика было подано ранее 5-летнего срока).

Если заявление о досрочной смене страховщика в 2018 году не подавалось и гражданин формирует будущую накопительную пенсию в Пенсионном фонде РФ, в извещении будет отражена полная сумма накоплений с учетом их инвестирования, а также указаны суммы, подлежащие передаче при досрочном переходе в текущем году (без учета инвестиционного дохода).

Напоминаем, что полную информацию о фактической накопленной сумме и результатах инвестирования необходимо запрашивать у текущего страховщика (НПФ или ПФР).