Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Результаты перевода средств пенсионных накоплений по заявлениям о досрочной смене страховщика, поданным в 2018 году, можно узнать онлайн

Информация о переводе будущей накопительной пенсии в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) либо возврате в ПФР по итогам кампании 2018 года уже отражена на лицевых счетах граждан. Убедиться, что средства пенсионных накоплений действительно переведены новому страховщику, а также узнать, не было ли неправомерного перевода, можно онлайн. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

Уточнить, где формируются пенсионные накопления – в Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном фонде, можно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР. Для входа в «Личный кабинет» нужно иметь регистрацию на портале Госуслуг.

В «Личном кабинете» на сайте ПФР в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений». Данную информацию можно также проверить, запросив «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР» на портале Госуслуг либо получить лично в клиентских службах Пенсионного фонда или многофункциональных центрах.

Там же в извещении будет отражена информация об удержании инвестиционного дохода в том случае, если гражданин в 2018 году подал «Заявление о досрочном переходе из ПФР в НПФ» (заявление о смене страховщика было подано ранее 5-летнего срока).

Если заявление о досрочной смене страховщика в 2018 году не подавалось и гражданин формирует будущую накопительную пенсию в Пенсионном фонде РФ, в извещении будет отражена полная сумма накоплений с учетом их инвестирования, а также указаны суммы, подлежащие передаче при досрочном переходе в текущем году (без учета инвестиционного дохода).

Напоминаем, что полную информацию о фактической накопленной сумме и результатах инвестирования необходимо запрашивать у текущего страховщика (НПФ или ПФР).

Общество
kuzbassnews.ru
16/05/2019
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Крупный кузбасский разрез может стать банкротом
Один из банков требует признать банкротом разрез «Краснобродский Южный». Причина - долг в 8,5...
Кузбасским шахтерам повысили пенсию
Пенсия горняков в Кемеровской области увеличилась. Средний размер доплаты составит 4158,43 рублей.
Международный терминал аэропорта Кемерова снесут
Международный терминал кемеровского аэропорта снесут к осени 2019 года. На его месте планируют...
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
В Кузбассе за пять лет отремонтируют 73 школы и лицея. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus