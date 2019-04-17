Новости Кузбасса

С момента введения в действие системы обязательной электронной ветеринарной сертификации Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области организована работа мониторинговой группы для осуществления контроля за оформлением электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в ФГИС «Меркурий».

Основной задачей мониторинговой группы является наблюдение за деятельностью уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, ветеринарных специалистов государственных ветеринарных службы по соблюдению требований законодательства при оформлении ВСД.

В ходе работы мониторинговой группы выявляются следующие нарушения:

- при оформлении ветеринарных свидетельств уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов, ветеринарными специалистами государственных ветеринарных служб в графе «Маршрут следования» не указывается транспортное средство, которым груз следует от места выпуска до места назначения;

- при оформлении производственных ветеринарных свидетельств уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов, ветеринарными специалистами государственных ветеринарных служб в строке «Дата выработки продукции» указывается дата которая не соответствует дате оформления производственного ВСД, так же в ВСД в строке «Название продукции» уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов, ветеринарными специалистами государственных ветеринарных служб указывается: «готовые мясные продукты», что является общим понятием, а не наименованием;

- допускаются случаи оформления ветеринарных свидетельств уполномоченными лицами предприятий на продукцию, правом оформления ВСД на которую обладают только государственные ветеринарные специалисты;

- установлены факты оформления документов на основании производственных ВСД, при этом основания оформления производственных ветеринарных сертификатов в системе не прослеживается.

По результатам работы мониторинговой группы Управлением с начала года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выдано более предостережений о необходимости принять меры по обеспечению соблюдения требований законодательства.

Напоминаем, что в соответствии с п. 20 Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме от 27.12.2016 № 589, в случае неоднократных (5 и более) некритических ошибок при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок до 3 месяцев.

В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок до 6 месяцев.

Если представитель представляет несколько организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц и его права как представителя одной из организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц аннулируются, его права как представителя всех организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, представителем которых указанное лицо является, также аннулируются.

