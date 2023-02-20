Результаты работы в ФГИС Меркурий по данным выгрузки предоставленным «Искусственного интеллекта»

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в феврале 2023 года были проанализированы данные ФГИС «Меркурий» полученные с использованием искусственного интеллекта за период с 13 января 2023 года по 26 января 2023 года.

Искусственный интеллект способен при анализе электронных ветеринарных документов, содержащихся в программе, выявлять нарушения при обороте животноводческой продукции.

В результате чего, мониторинговой группой Управления было выявлено 83 нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде (далее-эВСД).

Основными видами нарушений являлись: производство готовой продукции из нелогичного объема сырья; продление сроков годности продукции путем транзакции «переработка/производство»; проведение инвентаризации для увеличения объемов входящей продукции; принятие (гашение ВСД) и последующая сертификация продукции поступившей с нарушениями Правил сертификации; оформление возвратныхэВСД без указания причины возврата и без фактического перемещения продукции поставщику и др.

В результате проведенного мониторинга уполномоченным лицам имеющих право оформлять эВСД в системе ФГИС «Ветис.Паспорт» выданы 67 предупреждений, с указанием причин допускаемых нарушений, приостановлен доступ 3 уполномоченном лицам, вынесено 4 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства в том числе и в части аномального увеличения продукции путем оформления актов инвентаризации.

В адреса ветеринарных служб регионов направлены 9 представлений о рассмотрении вопроса с целью привлечения к ответственности ветеринарных врачей допустивших нарушения при оформлении эВСД на сырье и вырабатываемую продукцию животного происхождения.

Управление напоминает, что в случае неоднократных ошибках при оформлении документов в работе с ФГИС «Меркурий» уполномоченному лицу может быть приостановлен доступ в систему сроком до 6 месяцев.