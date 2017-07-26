В ВЗ «Музей» КГО 26 июля в рамках творческой гостиной состоялась презентация книги Евгении Ярушкиной «Рифмуя жизнь».

На творческой встрече с нашей землячкой собрались творческие люди с поэтического клуба «Родник», совет ветеранов и работники культуры. Евгения родилась в городе Калтане, в данный момент с мужем и детьми проживает в г. Новосибирске.

Её стихотворения публикуются в журналах, а впервые стихи были опубликованы в первом поэтическом сборнике «Калтанские родники», который были посвящены 50-летию Калтана. На встрече гости хотели поближе познакомиться с Евгенией, и задавали ей вопросы, на которые она с удовольствием отвечала.

В этот день у Евгении состоялось одно приятное событие, появилась на свет её первая книга «Рифмуя жизнь»! От души мы поздравляем Евгению с этим важным событием! Пусть эта книга станет отправным пунктом в большой мир Поэзии!