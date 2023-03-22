Родители кузбасских подростков по решению суда обязаны выплатить 25 тысяч рублей 13-летней девочке, избитой их детьми

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, осенью 2022 года двое подростков (11 и 14 лет) причинили 13-летней односельчанке побои, нанеся ей несколько ударов ногами. На тот момент правонарушители не достигли возраста привлечения к административной ответственности, поэтому дела в отношении них возбуждать не стали.

Но противоправными действиями подростков несовершеннолетней потерпевшей были причинены физические и нравственные страдания, компенсировать которые в денежном выражении потребовал прокурор Мариинска, обратившись в интересах пострадавшей с соответствующими требованиями в суд.

Из материалов гражданского дела следует, что осенью 2022 года в одном из сёл Мариинского муниципального округа двое подростков встретили 13-летнюю потерпевшую и её подругу. Ранее у старшего из подростков с пострадавшей случались словесные перепалки, и при встрече он начал наносить девочке удары ногами: один удар по плечу, два удара по лицу и несколько ударов по спине и ногам. Второй, 11-летний, подросток также пнул девочку несколько раз по ногам, даже не выяснив причины избиения.

После этого девочки убежали от подростков. Родителям о случившемся никто из участников потасовки рассказывать не стал. Но на следующий день пострадавшая пожаловалась своей матери на боль в спине и ногах, а ещё через день всё-таки рассказала о случившемся. Органы внутренних дел по результатам проведённой проверки установили, что подростки совершили побои, причинившие физическую боль без вреда здоровью. Однако в связи с недостижением возраста правонарушителей, с которого наступает административная ответственность, вынесли постановления об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях.

Затем мама пострадавшей обратилась в прокуратуру, которая провела свою проверку. В связи с тем, что в результате противоправных действий подростков девочке были причинены физические и нравственные страдания, прокурор Мариинска обратился в суд с требованием взыскания в её пользу компенсации морального вреда.

Родители подростков в судебное заседание не явились, но предоставили заявления, в которых исковые требования признали и просили суд удовлетворить требования прокурора.

В связи с тем, что признание иска не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы иных лиц, суд принял признание исковых требований.

С мамы 11-летнего мальчика в пользу пострадавшей девочки взыскано 12 тысяч рублей. А 13 тысяч рублей суд взыскал с самого 14-летнего подростка, так как несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях.

И лишь в случае отсутствия у 14-летнего правонарушителя доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, взысканную судом сумму морального вреда будут обязаны выплатить его родители.

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