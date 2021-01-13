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Росгвардеец на выходном дне обезвредил вооруженного ножом злоумышленника, который угрожал продавцу магазина

В городе Топки сотрудник Росгвардии вневедомственной охраны прапорщик Сергей Чирков, находившийся на выходном дне, задержал рецидивиста, который совершил нападение на магазин алкогольных напитков.

          Вечером в частный дом,  в котором проживает сотрудник Росгвардии, постучалась 26-летняя работница торговой точки. Она пояснила, что во время обслуживания один из посетителей с ножом запрыгнул на прилавок и  потребовал товар. Оставив на рабочем месте верхнюю одежду и сотовый телефон, испуганная продавец выбежала на улицу и обратилась за помощью к жильцам ближайшего дома.

          Сотрудник войск правопорядка сообщил о случившемся в полицию и отправился к месту происшествия. В торговой точке прапорщик обнаружил сидящего на прилавке молодого человека, который распивал алкогольный напиток с ножом в руке. Боец Росгвардии обезвредил злоумышленника и удерживал его до прибытия коллег. Задержанным оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 20-летний местный житель.

          Для дальнейшего разбирательства молодого человека с признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам правоохранительных органов. 

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kuzbassnews.ru
13/01/2021
Происшествия
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