Росгвардеец на выходном дне обезвредил вооруженного ножом злоумышленника, который угрожал продавцу магазина
В городе Топки сотрудник Росгвардии вневедомственной охраны прапорщик Сергей Чирков, находившийся на выходном дне, задержал рецидивиста, который совершил нападение на магазин алкогольных напитков.
Вечером в частный дом, в котором проживает сотрудник Росгвардии, постучалась 26-летняя работница торговой точки. Она пояснила, что во время обслуживания один из посетителей с ножом запрыгнул на прилавок и потребовал товар. Оставив на рабочем месте верхнюю одежду и сотовый телефон, испуганная продавец выбежала на улицу и обратилась за помощью к жильцам ближайшего дома.
Сотрудник войск правопорядка сообщил о случившемся в полицию и отправился к месту происшествия. В торговой точке прапорщик обнаружил сидящего на прилавке молодого человека, который распивал алкогольный напиток с ножом в руке. Боец Росгвардии обезвредил злоумышленника и удерживал его до прибытия коллег. Задержанным оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 20-летний местный житель.
Для дальнейшего разбирательства молодого человека с признаками алкогольного опьянения передали сотрудникам правоохранительных органов.
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