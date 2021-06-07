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Росгвардеец на выходном дне предотвратил имущественное преступление

 В городе Осинники сотрудник городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Сергей Назаров, находясь на выходном дне, задержал подозреваемых, которые пытались похитить имущество из гаражного кооператива.

 В свободное от службы время дежурный пульта централизованной охраны был в своем гараже, когда услышал подозрительный шум. В ходе осмотра ближайшей территории офицер обнаружил один из вскрытых гаражных боксов с разрушенной кирпичной стеной. Там же находились двое неизвестных, которые выносили на улицу имущество из гаража.

 Старший лейтенант Назаров задержал подозрительных граждан и вызвал на место происшествия ближайший экипаж Росгвардии. Прибывшие стражи правопорядка установили, что задержанными являются ранее судимый 25-летний и 28-летний местные жители. По предварительной информации, злоумышленники с помощью кувалды и монтировки повредили стены трех гаражных боксов с целью хищения хранящегося имущества.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемых сотрудникам органов внутренних дел, а также сообщили о случившемся владельцам гаражей.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что наиболее эффективным способом защиты своего жилища и гаража является установка охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Происшествия
Осинники
kuzbassnews.ru
07/06/2021
Происшествия
Осинники

Новости Кузбасса

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