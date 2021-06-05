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Росгвардеец помог разыскать пропавшую 17-летнюю жительницу Мариинска

 В Мариинске дежурный ПЦО городского отдела вневедомственной охраны прапорщик Вадим Порядин помог отыскать несовершеннолетнюю девушку, которую разыскивала родственница.

 В вечернее время информация о пропавшей 17-летней горожанки, которая отправилась в школу и не вернулась, была передана всем экипажам Росгвардии задействованным в системе единой дислокации.

 Прапорщик Вадим Порядин приступил поиску на патрульном автомобиле вместе с сотрудницей ПДН. Спустя время росгвардеец обнаружил горожанку в компании сверстников на одной из улиц города. По предварительной информации, девушка вместо трудовой практики в школе отправилась гулять с друзьями, не сообщив родным. Узнав об отсутствии дочери в школе, мать пропавшей обратилась за помощью к правоохранителям.

 Стражи правопорядка вернули несовершеннолетнюю домой.

 

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
05/06/2021
Общество
Мариинск

Новости Кузбасса

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