Росгвардеец пришел на помощь семье, пострадавшей в ДТП

Сотрудник Яшкинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии сержант Дмитрий Николаенко оказал первую помощь водителю и пассажирам перевернувшегося автомобиля.

В минувшие выходные Дмитрий Николаенко вместе с супругой направлялся на машине домой из поселка Шахтер Яшкинского района. На пути следования по поселковой дороге росгвардеец обнаружил автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого не справился с управлением и транспортное средство перевернулось. Остановившись, сержант вызвал на место экстренные службы и приступил к оказанию помощи троим пострадавшим, в том числе несовершеннолетнему ребенку.

В результате опрокидывания легковушки 11-летний мальчик оказался прижат автомобилем. Вместе с водителем остановившегося грузовика Дмитрий освободил подростка и переместил на безопасное место. После этого росгвардеец помог выбраться из жигулей матери ребенка и водителю.

До прибытия медиков сержант Николаенко оказывал помощь пострадавшим. Вскоре участники ДТП были госпитализированы, их жизни вне опасности.