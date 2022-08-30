Росгвардеец вернул домой пропавшую пенсионерку в Кузбассе

В Топках сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу лейтенант Александр Завалишин вернул домой 67-летнюю местную жительницу, которая вышла из дома и забыла обратную дорогу.

Накануне росгвардеец на улице Революции заметил разыскиваемую пожилую женщину, которая двигалась в неизвестном направлении в тапочках и мокрой одежде. Офицер попытался узнать имя горожанки и куда она направляется, однако внятного ответа он не получил. Патрульный вызвал на место правоохранителей и до их приезда обеспечил женщине безопасность.

По предварительной информации, пенсионерка покинула жилище и направилась в неизвестном направлении, а после не смогла самостоятельно найти дорогу домой. Пропажу женщины обнаружила ее знакомая, которая пришла к ней в гости. Кроме того, пропавшая горожанка не отвечала на телефонные звонки. Испугавшись за состояние здоровья местной жительницы, знакомая обратилась к правоохранителям.

Фото: Росгвардия