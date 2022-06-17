Росгвардейцам-участникам спецоперации вручены госнаграды в Кузбассе

Начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды подчинённым, отличившимся во время проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за проявленный героизм и самоотверженность 28 росгвардейцев награждены орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «За отвагу».

«Воины-сибиряки во все времена становились примером героизма, мужества и отваги. Теперь вы являетесь достойными наследниками воинской доблести наших земляков», – сказал начальник областного управления Росгвардии генерал-майор Юрий Кель.