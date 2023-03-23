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Росгвардейццы задержали злоумышленника, который хотел удивить подругу похищенным товаром

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя мясной продукции и алкоголя из торговой точки, чтобы впечатлить знакомую.

В вечернее время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» к гипермаркету на улице Баумана. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого, который пытался вынести из торговой точки неоплаченный товар. Задержанным оказался 38-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. Кемеровчанин пояснил, что хотел похитить продукты со спиртным, чтобы удивить свою подругу.

 По предварительной информации, мужчина в торговой точке сложил под верхнюю одежду бутылку с элитным алкоголем и упаковку мясных деликатесов на сумму около 3 000 рублей. С похищенным товаром задержанный прошел мимо кассовой зоны. Работники заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
23/03/2023
Происшествия
Кемерово

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