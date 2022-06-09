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Росгвардейцев - участников спецоперации чествовали в Кузбассе

В Кемерове на плацу отряда специального назначения «Кузбасс» состоялась торжественная встреча военнослужащих Росгвардии, вернувшихся после выполнения служебно-боевых задач в районе проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

Поздравил с возвращением росгвардейцев мэр областной столицы Илья Середюк. В мероприятии также приняли участи представители территориального органа Росгвардии, ветераны, а также родные и близкие военнослужащих.

 Командование отряда поблагодарило прибывших за успешное выполнение поставленных задач.

 «Очень рад видеть вас всех живыми и здоровыми. Все это было достигнуто благодаря вашему личному высокому профессионализму и качественной работе ваших командиров», - отметил начальник штаба спецподразделения подполковник Николай С.

 В завершение мероприятия спецназовцы прошли торжественным маршем по плацу воинской части.

 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
09/06/2022
Общество
Кемерово
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