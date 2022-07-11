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Росгвардейцы доставили и раздали гуманитарную помощь жителям ЛНР

Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии, прибывшие в командировку из Сибири, при взаимодействии с местной администрацией провели гуманитарную акцию по раздаче продуктов питания жителям города Стаханова Луганской Народной Республики. 

Продовольственные посылки собрали для них жители Новосибирска и Новосибирской области. В продовольственных пакетах крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, паштет, печенье, чай, сгущённое молоко и сахар.

 В настоящее время в Новосибирске готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи.

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/07/2022
Общество
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