Росгвардейцы доставили и раздали гуманитарную помощь жителям ЛНР

Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии, прибывшие в командировку из Сибири, при взаимодействии с местной администрацией провели гуманитарную акцию по раздаче продуктов питания жителям города Стаханова Луганской Народной Республики.

Продовольственные посылки собрали для них жители Новосибирска и Новосибирской области. В продовольственных пакетах крупы, макароны, мясные и рыбные консервы, паштет, печенье, чай, сгущённое молоко и сахар.

В настоящее время в Новосибирске готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи.

Фото: Росгвардия