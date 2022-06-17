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Росгвардейцы эвакуировали жителей загоревшейся кемеровской многоэтажки

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе сержантов Александра Иванова и Евгения Энгельмана оказал содействие спасателям при пожаре в девятиэтажном доме в Кемерове.

 В вечернее время на проспекте Ленина стражи правопорядка увидели густой дым, валящий из окна одной из квартир на втором этаже многоэтажки. Росгвардейцы приняли решение оказать содействие прибывшим на адрес сотрудникам МЧС. Правоохранители оповестили жильцов дома о задымлении и эвакуировали 82 человека, в том числе 12 несовершеннолетних.

 Пожарные ликвидировали очаг возгорания. Убедившись в безопасности граждан и их имущества, наряд вневедомственной охраны продолжил патрулировать городские улицы.

 

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
17/06/2022
Происшествия
Кемерово

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