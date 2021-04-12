Росгвардейцы и школьники приняли участие в акции «Дни экологической безопасности»

В Кемерове бойцы Росгвардии вневедомственной охраны помогли воспитанникам из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова установить скворечники на школьном дворе. Совместная экологическая акция росгвардейцев и школьников стала уже доброй традицией и проходит третий год подряд.
Каждую весну воспитанники Росгвардии начинают строительство жилья для пернатых гостей Кузбасса. Когда подготовка скворечников подходит к концу, школьники приглашают для заключительных работ наставников из силового ведомства. На финальном этапе участники экологической акции устанавливают домики для птиц на деревьях в школьном дворе.
По традиции стражи правопорядка наставляют детей заботиться о птицах, беречь и оберегать их жилища, точно так же, как экипажи Росгвардии защищают на городских улицах граждан от преступных посягательств. Кроме этого, росгвардейцы рассказывают ребятам о правилах личной и имущественной безопасности на улице и дома.
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