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Росгвардейцы и школьники привели в порядок места захоронения участников Великой Отечественной войны

В Кемерове учащиеся класса Росгвардии школы № 74 вместе с сотрудниками вневедомственной охраны и стажерами Росгвардии почтили память павших участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. На городском кладбище они убрали мусор и привели в порядок места захоронения кузбасских воинов.

«Важно, чтобы в подобных акциях принимали участие школьники, студенты, волонтеры. Хочется, чтобы молодое поколение не забывало великий подвиг советского народа», - отметил заместитель командира роты вневедомственной охраны Росгвардии старший лейтенант Андрей Шкамарда.

«Навести порядок, прибрать листья, подкрасить буквы на гранитных плитах - это лишь малая часть того, что мы можем сделать. Люди отдавали за нас жизнь, нам сейчас не трудно навести порядок и чистоту», - рассказал ученик 8-го класса Росгвардии Матюрин Кирилл.

 

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kuzbassnews.ru
29/04/2022
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