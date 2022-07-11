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Росгвардейцы и школьники создали семейное древо

 В Кемерове представители вневедомственной охраны и отряда специального назначения «Кузбасс» провели для воспитанников класса Росгвардии мероприятие ко Дню семьи, любви и верности.

В рамках праздничного события каждый из ребят со своими наставниками нарисовали родословную своих семей. Участники вспоминали дедушек, бабушек и делились историями о знакомстве родителей. Росгвардейцы посвятили ребят в историю праздника и рассказали о русских православных святых Петре и Февронии – примере любви, верности и добропорядочности.

 Психолог кемеровской вневедомственной охраны капитан Наталья Расписенко объяснила детям, почему важно знать свою родословную и значение праздника для семьи.

 «Это прекрасный праздник, который направлен на сохранение семейных ценностей. У ребят есть еще одна возможность узнать о своих родственниках. Важно, чтобы подрастающее поколение хранила семейные традиции, знало свои корни, чтобы пронести через время и рассказать своим детям», - отметила капитан Наталья Расписенко.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
11/07/2022
Общество
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