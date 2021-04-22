Росгвардейцы и школьники встретились с ликвидатором последствий катастрофы Чернобыльской АЭС

В Кемерове представители Росгвардии вместе с воспитанниками детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова в преддверие годовщины аварии на Чернобыльской АЭС навестили ветерана войск правопорядка и участника ликвидации последствий катастрофы Юрия Федоровича Иванова.

В ходе встречи ветеран рассказал гостям про свое участие в ликвидации последствий аварии. В 1991 году Юрий Фёдорович проходил военную службу по призыву в воинской части, располагавшейся в 30 километрах от Чернобыльской атомной электростанции. Когда случился пожар в четвёртом энергоблоке, Юрий Фёдорович в составе группировки войск принимал участие в ликвидации пожара. Вспоминая событиях тех лет, ветеран понимает насколько опасным и необходимым был их труд.

После окончания срочной службы Юрий Федорович вернулся в Кузбасс, а в 1994 году устроился на службу во вневедомственную охрану города Кемерова. Ликвидатор Чернобыльской аварии вышел на заслуженный отдых в 2009 году в звании подполковника, но спустя время вернулся на гражданскую должность и продолжает трудиться в родном отделе вневедомственной охраны по сегодняшний день.

В завершении встречи росгвардейцы со школьниками поблагодарили ветерана войск правопорядка за подвиг при устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и подарили на память о встрече книгу истории России.