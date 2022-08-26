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Росгвардейцы из зоны СВО поздравили с профессиональным праздником шахтеров Кузбасса и Донбасса

 Росгвардейцы поблагодарили шахтеров и работников угольной промышленности за самоотверверженный тяжёлый труд, пожелали здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Также спецназовцы поблагодарили россиян за поддержку, и пообещали, что выполнят все поставленные перед ними задачи.

 «Всем шахтёрам, жителям Донбасса и Луганщины, на чью долю выпала горькая участь жить и работать в такое тяжёлое время, мы от всей души желаем терпения, великого мужества беречь себя и свои семьи. Мы же в свою очередь делаем, и до конца будем делать, всё от нас зависящее, чтобы Вы как можно скорее смогли вернуться к мирной и счастливой жизни. Спасибо Вам за такой непростой, но такой необходимый для нашей страны труд», – слова поддержки сказали военнослужащие Росгвардии.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/08/2022
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