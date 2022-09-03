Росгвардейцы изъяли у жительницы Кузбасса незаконный револьвер

В поселке Яя инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 42-летнюю местную жительницу, которая добровольно выдала незарегистрированное оружие ограниченного поражения.

По словам сельчанки, она обнаружила в доме покойного отца револьвер, и, зная из СМИ о проводимой в Кузбассе операции «Оружие», решила добровольно сообщить правоохранителям о находке. Прибывший на адрес инспектор Росгвардии принял от гражданки незаконный предмет, которым был газовый револьвер итальянского производства. Представитель войск правопорядка выразил благодарность женщине за гражданский поступок.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Всего с начала года кузбассовцы добровольно выдали 99 единиц незаконного оружия и более 2,8 тысяч боеприпасов.

Фото: Росгвардия