Росгвардейцы ликвидировали угрозу для объекта критической инфраструктуры

В Новокузнецке взрывотехники ОМОН обезопасили один из объектов энергетики, на котором был найден опасный предмет.

В дневное время в инженерно-техническое отделение ОМОН «Рубеж» поступила информация, что на конвейерной ленте для подачи угля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с промышленной шашкой.

Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН предварительно установили, что найденным предметом является неразорвавшийся скважной заряд, который мог представлять угрозу.

Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Фото: Росгвардия