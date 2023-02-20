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Росгвардейцы ликвидировали угрозу для объекта критической инфраструктуры

 В Новокузнецке взрывотехники ОМОН обезопасили один из объектов энергетики, на котором был найден опасный предмет.

В дневное время в инженерно-техническое отделение ОМОН «Рубеж» поступила информация, что на конвейерной ленте для подачи угля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с промышленной шашкой.

 Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН предварительно установили, что найденным предметом является неразорвавшийся скважной заряд, который мог представлять угрозу.

  Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили накладным зарядом.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/02/2023
Происшествия
Новокузнецк

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