Росгвардейцы ликвидировали угрозу для объекта критической инфраструктуры

В Новокузнецке взрывотехники ОМОН обезопасили один из объектов энергетики, на котором был найден опасный предмет.
В дневное время в инженерно-техническое отделение ОМОН «Рубеж» поступила информация, что на конвейерной ленте для подачи угля был обнаружен предмет, конструктивно схожий с промышленной шашкой.
Оперативно прибывшие взрывотехники ОМОН предварительно установили, что найденным предметом является неразорвавшийся скважной заряд, который мог представлять угрозу.
Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили накладным зарядом.
Фото: Росгвардия
20/02/2023