Росгвардейцы напоминают владельцам оружия, как безопасно встретить Новый год

На территории Кемеровской области стартовала профилактическая операция Росгвардии «Безопасный Новый год».

В преддверии праздника сотрудники лицензионно-разрешительной работы проводят плановые проверки владельцев гражданского арсенала и напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасного обращения с оружием.

В ходе рейдовых мероприятий стражи правопорядка обращают внимание на условия хранения арсенала, соблюдение сроков действия разрешительных документов и предупреждают граждан об ответственности за нарушения законодательства в сфере оборота гражданского оружия.

«Оружие всегда должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц, особенно детей. Держать оружие дома необходимо в сейфах в разряженном состоянии, – рассказал заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Константин Вагин. - Чтобы обезопасить себя и близких от происшествий, связанных с неосторожным обращением с оружием, и не омрачить праздничное настроение, владельцам следует помнить, что закон запрещает ношение оружие на территории массовых мероприятий, образовательных организаций, развлекательных учреждений, реализующих алкогольную продукцию и использовать оружие в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь и оружие – несовместимы!».

В ходе профилактических визитов росгвардейцы поздравляют граждан с наступающим праздником. Кроме этого, стражи правопорядка вручают владельцам специальные памятки с правилами и рекомендациями по безопасному празднованию Нового года.

Фото: Росгвардия