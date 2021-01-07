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Росгвардейцы навестили воспитанников детского дома

Сотрудники Ленинск-Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии встретились с воспитанниками детского дома «Мечта» в селе Окунево Промышленновского района.

Чтобы устроить для детей новогодний праздник, стражи правопорядка приобрели фрукты, сладкие подарки и отправились в одно из отдаленных сиротских учреждений. Дружба с детским домом продолжается уже несколько лет. Каждый год по традиции росгвардейцы навещают детей и оказывают учреждению благотворительную помощь.

«Дети с нетерпением ждут встречи с нами, - рассказал командир роды Ленинск-Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих. – Для нас это тоже радость, поздравить ребят с Новым годом и устроить для них небольшой праздник».

 

   

Общество
Ленинск-Кузнецкий
Промышленная
kuzbassnews.ru
07/01/2021
Общество
Ленинск-Кузнецкий
Промышленная
Новости Кузбасса

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