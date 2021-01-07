Росгвардейцы навестили воспитанников детского дома

Сотрудники Ленинск-Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии встретились с воспитанниками детского дома «Мечта» в селе Окунево Промышленновского района.
Чтобы устроить для детей новогодний праздник, стражи правопорядка приобрели фрукты, сладкие подарки и отправились в одно из отдаленных сиротских учреждений. Дружба с детским домом продолжается уже несколько лет. Каждый год по традиции росгвардейцы навещают детей и оказывают учреждению благотворительную помощь.
«Дети с нетерпением ждут встречи с нами, - рассказал командир роды Ленинск-Кузнецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии майор Андрей Рыжих. – Для нас это тоже радость, поздравить ребят с Новым годом и устроить для них небольшой праздник».
07/01/2021
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
За день в Кузбассе еще у 124 человек подтверждено заражение коронавирусной инфекцией. Названы...
|
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства нескольких ДТП на трассе Кемерово – Новокузнецк,...
|
Издание ВашГород.ру продолжает следить за эпидемиологической ситуацией по COVID-19 в Кемеровской...
|
В трех городах Кузбасса продлили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). При этом в Кемерове он...