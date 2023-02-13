Росгвардейцы обеспечили безопасность эстафеты огня в Кузбассе

В Междуреченске при оказании содействия Росгвардии в охранных мероприятиях прошла эстафета огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». В мероприятии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, именитые спортсмены и жители города.

Для обеспечения правопорядка были задействованы силы и средства вневедомственной охраны Росгвардии. Для безопасности участников эстафеты были организованы пешие патрули войск правопорядка, которые оберегали покой граждан на всем протяжении маршрута факелоносцев.

Нарушений и происшествий не допущено. По завершению мероприятия огонь Игр в специальной капсуле отправился в Кемерово, где эстафета огня пройдет 25 февраля.

II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года при поддержке Минспорта России. Соревнования примут Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский район.

Фото: Росгвардия