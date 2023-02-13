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Росгвардейцы обеспечили безопасность эстафеты огня в Кузбассе

 В Междуреченске при оказании содействия Росгвардии в охранных мероприятиях прошла эстафета огня II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии». В мероприятии приняли участие губернатор Сергей Цивилев, именитые спортсмены и жители города.

Для обеспечения правопорядка были задействованы силы и средства вневедомственной охраны Росгвардии. Для безопасности участников эстафеты были организованы пешие патрули войск правопорядка, которые оберегали покой граждан на всем протяжении маршрута факелоносцев.

 Нарушений и происшествий не допущено. По завершению мероприятия огонь Игр в специальной капсуле отправился в Кемерово, где эстафета огня пройдет 25 февраля.

 II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут с 23 февраля по 5 марта 2023 года при поддержке Минспорта России. Соревнования примут Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский район.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Междуреченск
kuzbassnews.ru
13/02/2023
Общество
Междуреченск
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