Росгвардейцы обеспечили безопасность массовых мероприятий в Кузбассе
Сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий в регионе.
Росгвардейцы несли службу на территории ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове во время игр Чемпионата России по хоккею с мячом, а также обеспечивали порядок в Кемеровском государственном цирке и спортивно-развлекательном комплексе «Арена» во время массовых мероприятий.
В Новокузнецке сотрудники ведомства задействовались при проведении цирковых представлений, а в Прокопьевске - во время соревнований по самбо среди юношей и девушек.
Кроме того, подразделения Росгвардии обеспечили безопасность соревнований Кубка Сибири по лазертагу в Белове, а также Чемпионата Кемеровской области по парашютному спорту в Таштаголе.
Все мероприятия прошли без происшествий.
Фото: Росгвардия