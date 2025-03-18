Росгвардейцы обеспечили безопасность массовых мероприятий в Кузбассе

Сотрудники подразделений Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу приняли участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий в регионе.

Росгвардейцы несли службу на территории ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове во время игр Чемпионата России по хоккею с мячом, а также обеспечивали порядок в Кемеровском государственном цирке и спортивно-развлекательном комплексе «Арена» во время массовых мероприятий.

В Новокузнецке сотрудники ведомства задействовались при проведении цирковых представлений, а в Прокопьевске - во время соревнований по самбо среди юношей и девушек.

Кроме того, подразделения Росгвардии обеспечили безопасность соревнований Кубка Сибири по лазертагу в Белове, а также Чемпионата Кемеровской области по парашютному спорту в Таштаголе.

Все мероприятия прошли без происшествий.

Фото: Росгвардия