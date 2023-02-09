Росгвардейцы обеспечили безопасность матча-открытия на реконструированной хоккейной арене в Кузбассе

В Новокузнецке при содействии Росгвардии в обеспечении правопорядка прошло торжественное открытие после капитального ремонта Арены кузнецких металлургов, на котором состоялся первый матч с участием звезд хоккея.

Для обеспечения безопасности участников мероприятия во взаимодействии с органами внутренних дел были задействованы силы и средства новокузнецкого филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка обеспечили сохранность главного трофея Континентальной хоккейной лиги – Кубок Гагарина, который был специально доставлен в южную столицу Кузбасса.

В ходе торжественного открытия прошел матч памяти в честь выдающегося советского хоккеиста Олега Ивановича Короленко между представителями ночной хоккейной лиги Кузбасса и командой «Легенды хоккея». На лёд Арены в составе команды гостей вышли: Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Морозов и др.

Происшествий и нарушений не допущено.

Фото: Росгвардия