Росгвардейцы обеспечили безопасность на матчах чемпионата России МХЛ

В Новокузнецке сотрудники Росгвардии совместно с представителями органов внутренних дел обеспечили безопасность граждан во время матчей открытого чемпионата России по хоккею среди молодежных команд (МХЛ), в которых участвовали команды «Кузнецкие медведи» и «Белые медведи» из Челябинска.

В течение двух дней сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли патрулирование вблизи спортивного объекта с целью поддержания правопорядка и предотвращения возможных противоправных действий.

Благодаря слаженной и эффективной работе правоохранителей хоккейные матчи прошли без происшествий.

Фото: Росгвардия