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Росгвардейцы обеспечили безопасность очередного матча Чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

 Накануне в кемеровском ЛДК при содействии региональных подразделений Росгвардии прошел мачт Чемпионата России по хоккею с мячом между командой «Кузбасс» и иркутской «Байкал-Энергия».

В обеспечении безопасности участников команд и болельщиков во взаимодействии с органами внутренних дел были задействованы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Представители войск правопорядка следили за порядком на трибунах, а также осуществили профилактические мероприятия на прилегающей территории к ледовому дворцу.

 Матч завершился уверенной победой кузбасской команды со счетом 5:2. Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
17/01/2023
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