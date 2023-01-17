Росгвардейцы обеспечили безопасность очередного матча Чемпионата России по хоккею с мячом в Кузбассе

Накануне в кемеровском ЛДК при содействии региональных подразделений Росгвардии прошел мачт Чемпионата России по хоккею с мячом между командой «Кузбасс» и иркутской «Байкал-Энергия».

В обеспечении безопасности участников команд и болельщиков во взаимодействии с органами внутренних дел были задействованы сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Представители войск правопорядка следили за порядком на трибунах, а также осуществили профилактические мероприятия на прилегающей территории к ледовому дворцу.

Матч завершился уверенной победой кузбасской команды со счетом 5:2. Происшествий и нарушений общественного порядка не допущено.

Фото: Росгвардия