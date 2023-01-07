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Росгвардейцы обеспечили безопасность в период мероприятий, посвященных Рождеству Христову

 В Кемеровской области для защиты верующих от противоправных посягательств в период празднования Рождества Христова задействованы более 100 сотрудников подразделений Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу.

На местах проведения массовых мероприятий охрану общественного порядка и безопасности граждан обеспечили сотрудники вневедомственной охраны. Кроме этого, маршруты экипажей Росгвардии были скорректированы с учетом приближенности к храмам и местам богослужений.

 Сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Росгвардии накануне праздничных мероприятий дополнительно провели профилактические беседы с владельцами оружия. Росгвардейцы напомнили о запрете его ношения на массовые публичные мероприятия, а также усилили контроль за объектами торговли, хранения и использования огнестрельного оружия.

 

Фото: Росгвапдия

 

Общество
kuzbassnews.ru
07/01/2023
Общество

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