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Росгвардейцы обеспечили безопасность второго этапа кубка России по сноуборду в Кузбассе

 В Таштаголе на горе Туманной в течение двух дней при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии проходил второй этап кубка России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс.

Росгвардейцы во взаимодействии с представителями органов внутренних дел обеспечили правопорядок и безопасность участников турнира из 12 регионов России. Происшествий за время проведения состязаний не допущено. Большая часть призовых мест завоевали спортсмены Кемеровской области и Красноярского края.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Таштагол
kuzbassnews.ru
28/12/2022
Спорт
Таштагол

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