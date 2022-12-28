Росгвардейцы обеспечили безопасность второго этапа кубка России по сноуборду в Кузбассе

В Таштаголе на горе Туманной в течение двух дней при содействии сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии проходил второй этап кубка России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс.

Росгвардейцы во взаимодействии с представителями органов внутренних дел обеспечили правопорядок и безопасность участников турнира из 12 регионов России. Происшествий за время проведения состязаний не допущено. Большая часть призовых мест завоевали спортсмены Кемеровской области и Красноярского края.

Фото: Росгвардия