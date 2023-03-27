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Росгвардейцы обеспечили безопасность выставочного хоккейного матча в Кузбассе

 В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» при участии Росгвардии в охране правопорядка прошел выставочной матч по хоккею с мячом между сборной России и командой областного центра «Кузбасс».

Сотрудники вневедомственной охраны оказали содействие в осуществлении пропускного режима, а также обеспечили сохранность имущества гостей мероприятия. Всего праздник русского хоккея посетило более 1,8 тысяч зрителей.

  Игра закончилась победой сборной России над кузбасской командой со счетом 11:6. Благодаря слаженным действиям правоохранителей происшествий и нарушений не допущено.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
27/03/2023
Спорт
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