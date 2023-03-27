Росгвардейцы обеспечили безопасность выставочного хоккейного матча в Кузбассе

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» при участии Росгвардии в охране правопорядка прошел выставочной матч по хоккею с мячом между сборной России и командой областного центра «Кузбасс».

Сотрудники вневедомственной охраны оказали содействие в осуществлении пропускного режима, а также обеспечили сохранность имущества гостей мероприятия. Всего праздник русского хоккея посетило более 1,8 тысяч зрителей.

Игра закончилась победой сборной России над кузбасской командой со счетом 11:6. Благодаря слаженным действиям правоохранителей происшествий и нарушений не допущено.

Фото: Росгвардия