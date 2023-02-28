Росгвардейцы обеспечили охрану правопорядка во время празднования масленицы

В Кузбассе прошли праздничные мероприятия, посвященные проводам зимы – Масленице. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии совместно с правоохранителями приняли участие в обеспечении общественной безопасности в период проведения массовых гуляний в Осинниках, Тяжине и Киселевске.

Более 500 кузбассовцев и гостей региона стали участниками фольклорного празднования и дегустации блинов. Граждане водили хороводы, участвовали в конкурсах и сжигали чучело, как символ скорого прихода весны.

Во время всех мероприятий маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны Росгвардии были скорректированы с учетом приближенности к местам проведения массовых гуляний. Благодаря слаженному взаимодействию всех правоохранительных структур нарушений общественного порядка в праздничный период не допущено.

Фото: Росгвардия