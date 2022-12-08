Росгвардейцы обеспечили правопорядок победного для Кузбасса хоккейного матча

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность матча Чемпионата России по хоккею с мячом.

Игра 10-го тура Суперлиги собрала в Ледовом дворце около 700 зрителей. Команда «Кузбасс» одержала победу над гостями из Нижнего Новгорода «Старт» со счётом 8:2.

Во время матча росгвардейцы во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили правопорядок на трибунах и обеспечили сохранность имущества гостей спортивного состязания. Следующая игра для региональной команды пройдет 13 декабря против новосибирского «Сибсельмаш».

Фото: Росгвардия