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Росгвардейцы обеспечили правопорядок победного для Кузбасса хоккейного матча

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечили общественный порядок и безопасность матча Чемпионата России по хоккею с мячом.

Игра 10-го тура Суперлиги собрала в Ледовом дворце около 700 зрителей. Команда «Кузбасс» одержала победу над гостями из Нижнего Новгорода «Старт» со счётом 8:2.

 Во время матча росгвардейцы во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили правопорядок на трибунах и обеспечили сохранность имущества гостей спортивного состязания. Следующая игра для региональной команды пройдет 13 декабря против новосибирского «Сибсельмаш».

 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
08/12/2022
Общество
Спорт
Кемерово

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