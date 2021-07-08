Росгвардейцы обеспечивают безопасность праздничных мероприятий, приуроченных к 300-летию Кузбасса
В Кемеровской области в разгаре юбилейная неделя, посвященная празднованию 300-летия открытия первых месторождений угля в Кузнецком бассейне.
Общественный порядок в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами обеспечивают подразделения Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу с привлечением сил специального назначения. Росгвардейцы обследуют на безопасность места проведения праздничных мероприятий и объекты инфраструктуры, усилен контроль за оборотом гражданского оружия.
Мероприятия проходят во всех городах и районах области и завершатся 10 июля.
08/07/2021
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