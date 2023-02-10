Росгвардейцы обеспечивают безопасность участников окружных соревнований по синхронному плаванию

В Белово при участии Росгвардии в охранных мероприятиях проходит первенство Сибирского федерального округа по синхронному плаванию. В них принимает участие около 150 спортсменов из Кузбасса, Красноярского края, Томской, Новосибирской областей.

В обеспечении безопасности на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» задействованы силы и средства вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка «оберегают покой» участников и гостей, а также сохранность их имущества.

Соревнования продлятся в течение нескольких дней. Синхронисты выступят с произвольными и комбинированными программами.

Фото: Росгвардия