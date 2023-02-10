Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы обеспечивают безопасность участников окружных соревнований по синхронному плаванию

 В Белово при участии Росгвардии в охранных мероприятиях проходит первенство Сибирского федерального округа по синхронному плаванию. В них принимает участие около 150 спортсменов из Кузбасса, Красноярского края, Томской, Новосибирской областей.

В обеспечении безопасности на территории Физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» задействованы силы и средства вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка «оберегают покой» участников и гостей, а также сохранность их имущества.

 Соревнования продлятся в течение нескольких дней. Синхронисты выступят с произвольными и комбинированными программами. 

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Спорт
Белово
kuzbassnews.ru
10/02/2023
Общество
Спорт
Белово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus