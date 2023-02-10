Росгвардейцы обеспечивают безопасность юных музыкантов в Кузбассе

В Осинниках при участии Росгвардии в охранных мероприятиях в Детской музыкальной школе №20 им. М. А. Матренина проходит VI Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах именитого музыканта.

К обеспечению безопасностей участников и гостей мероприятия задействованы силы и средства Осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Заявки на участие подали порядка 70 юных музыкантов в возрасте от 9 до 16 лет из Республики Хакассия, Алтайского, Забайкальского и Красноярского края, Кемеровской, Свердловской, Томской, Омской, Иркутской и Тюменской областей.

Фото: Росгвардия