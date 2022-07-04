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Росгвардейцы обеспечивают охрану общественного порядка на мультифестивале в Кузбассе

В горнолыжном поселке Шерегеш сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обеспечивают безопасность граждан в период проведения летнего мультифестиваля «ПРОГЕШ». В течение нескольких дней мероприятие посетит несколько тысяч человек.

Для защиты гостей и их имущества задействованы дополнительные экипажи Росгвардии, маршруты патрулирования нарядов вневедомственной охраны приближены к местам проведения праздника. Первый летний мультифестиваль «ПРОГЕШ» пройдет с 1 по 3 июля. Мероприятие объединит музыкантов, велобайкеров и туристов со всей России, именитых шеф-поваров и деятелей туристической отрасли.

Общество
kuzbassnews.ru
04/07/2022
Общество
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