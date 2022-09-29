Росгвардейцы обеспечивают правопорядок на международном форуме в Кузбассе

В период с 28 по 30 сентября на территории Кемеровской области пройдет юбилейный X международный форум «Россия – спортивная держава». Содействие правоохранителям в охране общественного порядка оказывают сотрудники и военнослужащие региональных подразделений Росгвардии.

Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсудят ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта. Все три дня в Кемерове, Белове, Новокузнецке, Междуреченске, а также на территории широко известного в стране и за рубежом горнолыжного комплекса «Шерегеш» будут работать различные спортивные площадки, тематические выставки и экспозиции, проводиться мастер-классы.

Фото: Росгвардия