Росгвардейцы обезопасили жильцов многоэтажки при угрозе пожара

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь спасателям МЧС России в эвакуации граждан из квартир при угрозе пожара.

В вечернее время патруль Росгвардии в составе сержанта Дениса Журавлева и старшего сержанта Дениса Болтнева прибыл на сигнал о возгорании мусоропровода в жилом доме на улице Мира. С целью оказания содействия прибывшим на место спасателям МЧС России росгвардейцы приступили к оповещению жильцов дома из-за опасности задымления. В результате эвакуировалось до 50 человек. Вскоре возгорание было ликвидировано пожарными.

Обеспечив безопасность граждан, стражи правопорядка вернулись на маршрут патрулирования.