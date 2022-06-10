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Росгвардейцы обезопасили жильцов многоэтажки при угрозе пожара

В Киселевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал помощь спасателям МЧС России в эвакуации граждан из квартир при угрозе пожара.

В вечернее время патруль Росгвардии в составе сержанта Дениса Журавлева и старшего сержанта Дениса Болтнева прибыл на сигнал о возгорании мусоропровода в жилом доме на улице Мира. С целью оказания содействия прибывшим на место спасателям МЧС России росгвардейцы приступили к оповещению жильцов дома из-за опасности задымления. В результате эвакуировалось до 50 человек. Вскоре возгорание было ликвидировано пожарными.

 Обеспечив безопасность граждан, стражи правопорядка вернулись на маршрут патрулирования.

 

 

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
10/06/2022
Происшествия
Киселевск
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