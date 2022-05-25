Росгвардейцы обезвредили подозрительную находку в Кемерове

В Кемерове специалисты инженерно-технического отделения ОМОН «Оберег» территориального управления Росгвардии уничтожили найденный местными жителями артиллерийский снаряд.

Конструктивно схожий с боеприпасом предмет был обнаружен в одном из гаражных кооперативов. Прибывшие саперы ОМОН установили, что это 122-мм артиллерийский снаряд со следами коррозии. В целях обеспечения безопасности омоновцы вывезли боеприпас на полигон и уничтожили накладным зарядом.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно.