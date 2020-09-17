Росгвардейцы обезвредили злоумышленника, напавшего на бывшую возлюбленную

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в частном доме по улице Ижморской задержал ранее судимого за незаконный оборот наркотиков 44-летнего местного жителя, который напал на хозяйку жилища.
По предварительной информации, к 37-летней потерпевшей для выяснения отношений пришел бывший возлюбленный, который стал распивать в доме спиртные напитки. Непрошенный гость проигнорировал требование женщины немедленно покинуть ее жилище. В результате конфликта мужчина пришел в ярость, повалил потерпевшую на пол и принялся избивать. Женщине удалось вырваться и нажать на установленную в доме кнопку экстренного вызова группы задержания.
Прибывший спустя несколько минут экипаж Росгвардии обезвредил агрессивного мужчину с признаками алкогольного опьянения, применив наручники. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям. Пострадавшей стражи правопорядка оказали помощь и доставили её в городское медицинское учреждение.
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